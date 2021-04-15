США расширили санкции против России, Юрий Сапрыкин покинул «Полку» и другие новости дня

Президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против России. Ограничения коснутся в том числе 40 российских физлиц и организаций, 6 технологических компаний, а также 10 сотрудников дипмиссии в Вашингтоне — их вышлют из страны.

Дмитрий Песков не стал комментировать суд над редакторами Doxa. По его словам, в журнале «чисто студенческих-то вопросов мало» и это больше общественно-политическое издание.

Любовь Соболь признали виновной в проникновении в чужую квартиру. Суд приговорил ее к году исправительных работ условно.

В Дагестане у героини документальных фильмов «Кавказские пленницы» и «Снявшие хиджаб» украли троих детей. Нина Церетилова обвиняет в похищении бывшего мужа: он не хотел, чтобы сыновья и дочь жили с матерью.

Рэпера Эльмина Гулиева приговорили к четырем годам колонии за ДТП на Остоженке, в котором пострадали несколько пешеходов. Суд также частично удовлетворил иски пострадавших о компенсации в 1,5 млн рублей.

Лейбл «Домашняя работа» прекратил свое существование. Это произошло через месяц после обвинений его сооснователя Петара Мартича в насилии по отношению к бывшей девушке.

За последние сутки в России выявили 8944 случая коронавируса. Вылечились 10 225 человек, умерли 398.

Число москвичей, сделавших укол первым компонентом вакцины от коронавируса, превысило миллион человек. Обе дозы получили примерно 820 тыс. жителей — это чуть больше 5% населения столицы.

Суд ужесточил меры против скопинского маньяка: теперь он должен приходить в ОВД не два, а четыре раза в месяц. При этом за ним сохранили право общаться с журналистами, пользоваться соцсетями и посещать кафе и бары.

IKEA переведет магазины в России на солнечные батареи. Для этого компания закупила акции фотоэлектрических парков на юго-западе России на 21 млрд рублей.

Юрий Сапрыкин покинул «Полку» после того, как не смог договориться с учредителями о ее будущем. Образовательный проект продолжит существование, но уже с другим главредом.

Режиссер Родион Чепель поехал в Дубай, чтобы лично показать Павлу Дурову снятый о нем фильм. Как отреагировал основатель Telegram на картину, неизвестно, но процессу ее создания он содействовал.

Создатели «Молодого Папы» снимут биографический сериал про Одри Хепберн. Он расскажет о «годах становления» актрисы и революции, которую она произвела в сферах высокой моды и голливудского кино.

OQJAV выпустили клип на песню «Я буду метаться по табору улицы темной». В ее основу легло одноименное стихотворение Осипа Мандельштама.

Владимир Познер станет гостем литературного вечера в «Доме с маяком», который пройдет в Москве 27 апреля. Он прочитает отрывки из «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери и расскажет, почему эта книга — одна из его любимых.