Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против России

Президент США Джо Байден подписал указ о расширении санкций против России. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Введение новых ограничений администрация Байдена объяснила издержками, которые понесли США из‑за действий российских спецслужб и правительства, направленных против суверенитета Штатов.

В санкционный список попали 6 российских технологических компаний, которые Вашингтон связывает с кибератакой на госструктуры США в декабре 2020 года. Среди них — военный инновационный технополис «ЭРА», компания «Пасит», «Необит», AST, Positive Technologies и НИИ специализированных вычислительных устройств защиты и автоматики.

Под санкции также попали 16 физических и 16 юридических лиц, которые могут быть причастны к вмешательству в президентские выборы в США. Еще на 5 физических и 3 юридических лиц наложили ограничения из‑за присоединения Крыма к России.

В рамках нового пакета санкций Белый дом объявил о высылке десяти российских дипломатов из посольства России в Вашингтоне. Кроме того, США ввели санкции на операции с российским госдолгом: с 14 июня американским инвесторам будет запрещено покупать на первичном рынке гособлигации, выпущенные российским ЦБ, Минфином или Фондом национального благосостояния.

Недавно о планах США ввести новые ограничения в отношении российского госдолга со ссылкой на источники сообщила газета The Wall Street Journal. На фоне этой новости утром 15 апреля курсы доллара и евро начали резко дорожать, а основные индексы Мосбиржи — наоборот, пошли вниз.

В декабре прошлого года несколько СМИ сообщили о взломе системы Министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации Министерства торговли страны. Тогда источники рассказали, что кибератаку совершила группировка Cozy Bear, которую связывают с российскими спецслужбами. С марта хакеры в течение нескольких месяцев отслеживали электронные письма сотрудников ведомств, а доступ к базе данных получили при поддержке иностранного правительства.