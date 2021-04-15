Юрий Сапрыкин покинул «Полку». Проект продолжит существование в новом формате

Журналист, экс-главред «Афиши» Юрий Сапрыкин объявил об уходе из образовательного проекта «Полка», где он был руководителем. Сам проект продолжит существовать, но сменит концепцию.

«Вы могли заметить, что „Полка“ немного притормозила с обновлениями, и это неслучайно. В какой‑то момент мы поняли, что „Полка“ в ее нынешнем виде — как сайт о русской классике с подробными статьями-гидами — начинает немного буксовать, видимо, надо менять курс. Мы взяли тайм-аут, чтобы придумать для „Полки“ новую жизнь, и я надеюсь, коллеги в ближайшее время вернутся с хорошими новостями и всех удивят», — сказал Сапрыкин.

Он отметил, что не смог договориться с учредителями проекта о том, как развивать «Полку» дальше. В ближайшее время журналист собирается «уйти в одиночное плавание» и заняться важными для него делами, до которых во времена активных обновлений «Полки» у него не доходили руки.

«Полка» была основана Юрием Сапрыкиным в 2018 году. Проект собрал материалы о 108 самых важных, по мнению редакторов и экспертов, произведений русской литературы. Также «Полка» выпускает статьи и подкасты о русской литературе. Кроме Сапрыкина в команде проекта — переводчик и литературный обозреватель Лев Оборин, литературные критики Варвара Бабицкая, Полина Рыжова и другие.