Создатели «Молодого Папы» снимут биографический сериал про Одри Хепберн

Итальянская кинокомпания Wildside снимет многосерийный байопик про актрису Одри Хепберн. Об этом сообщает газета о событиях в мире шоу-бизнеса Variety.

Фильм расскажет о жизни голливудской актрисы, которая прославилась благодаря «Завтраку у Тиффани», «Римским каникулам» и другим культовым картинам. Биографический сериал исследует «годы становления» Хепберн и революцию, которую она произвела в сферах высокой моды и голливудского кино.

В 1970 году Одри Хепберн вышла замуж за итальянского психиатра Андреа Дотти и родила сына Луку. Спустя 10 лет они развелись, а теперь Лука Дотти участвует в разработке фильма про свою мать.

Вместе с Дотти автором идеи фильма стал журналист Луиджи Спинола. Они написали биографию Хепберн в формате сборника рецептов «Audrey at Home». Сценарием займется Жаклин Хойт, которая работала над проектами «Хорошая жена» и «Оставленные». Актерский состав и дата премьеры пока не оглашаются.

Студия Wildside была одним из продюсеров сериала «Молодой Папа» Паоло Соррентино в 2016 году. Проект был номинирован на премию «Золотой глобус» и получил много положительных отзывов критиков.

«Афиша Daily» сделала конспект лекции Тамары Эйдельман, из которого можно узнать о некоторых особенностях сериала с точки зрения историка.