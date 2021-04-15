Владимир Познер прочитает «Маленького принца» на литературном вечере в «Доме с маяком»

Владимир Познер станет гостем литературного вечера в «Доме с маяком», который пройдет в Москве 27 апреля. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

Журналист встретится с модератором проекта — литературным критиком Галиной Юзефович — в «Студии театрального искусства» на улице Станиславского. В ходе встречи Познер прочитает отрывки из повести-сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц».

Телеведущий расскажет, почему именно эта книга стала одним из его любимых произведений и как она повлияла на него. Зрители смогут задать Познеру свои вопросы. Присоединиться к вечеру возможно не только офлайн, но и онлайн.

Доступ к видеотрансляции можно приобрести за 500 рублей. Места на офлайн-мероприятии обойдутся дороже: их стоимость варьируется от 2000 до 5000 рублей. Билеты продаются на сайте.

Все полученные деньги пойдут в поддержку благотворительного фонда «Дом с маяком». Ранее в литературных вечерах уже участвовали Дмитрий Глуховский, Юрий Быков, Иван Ургант, Алена Долецкая и Леонид Парфенов.