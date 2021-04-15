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Песков: в Кремле знают о суде над редакторами Doxa и не планируют комментировать итоги заседания

Виктория Шанина
Сегодня в 13:43

В Кремле знают об уголовном деле в отношении редакторов журнала Doxa и традиционно не планируют комментировать решение суда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

«Собственно, там дело в том, что и само издание, оно же в свое время начиналось как студенческое, но уже достаточно давно носит общественно-политический характер. Вряд ли это кто‑то будет отрицать. И там чисто студенческих-то вопросов мало. Даже по этой причине я не стал бы ничего комментировать», — заявил Песков.

Doxa — независимый студенческий журнал о проблемах студенческого сообщества и высшего образования в России. Его редакторы собирают деньги на оплату штрафов митингующим студентам, разоблачают харассмент преподавателей, коррупцию в приемной комиссии и другие проблемы современного российского университета.

В декабре 2019 года руководство Высшей школы экономики лишило журнал статуса студенческой организации. Издание якобы нарушило правила поддержки студорганизаций, опубликовав текст о ректоре РГСУ Наталье Починок.

14 апреля к сотрудникам Doxa пришли силовики с обысками. В Басманном суде в отношении редакторов состоялось заседание, в результате которого Владимиру Метелкину, Армену Арамяну, Наталье Тышкевич и Алле Гутниковой назначили меры пресечения в виде запрета определенных действий на срок до 14 июня. Они не могут покидать помещение с 00.00 до 23.59 часов и общаться с кем‑либо, кроме родителей и следователя.

Журналистов Doxa преследуют из‑за предполагаемого вовлечения несовершеннолетних в опасные для них действия. Речь идет о видео, в котором авторы издания обращаются к студентам, которым грозит отчисление за участие в митингах в поддержку Алексея Навального.

«По данной категории дел только в исключительных случаях может быть применен домашний арест, и следователь, указав все без исключения меры при домашнем аресте, позволил на одну минуту выходить. Мне кажется, это неуважение к суду и правосудию», — заявил адвокат Леонид Соловьев.

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