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Родион Чепель снял документальный фильм о Павле Дурове и показал его главному герою

Семён Гудошников
Сегодня в 10:10

Родион Чепель съездил в Дубай, чтобы показать основателю Telegram Павлу Дурову снятый о нем фильм. Об этом режиссер рассказал в инстаграме.

По его словам, он не искал одобрения Дурова и не нуждался в согласовании деталей картины, но хотел не навредить выходом ленты. «Я хотел бы, чтобы тот, о ком рассказывается в фильме, был предупрежден о полном его содержании. Поэтому, во избежание утечек, я предложил привезти копию в Дубай и показать его Павлу. Тот согласился», — написал Чепель.

Он отметил, что съемочная команда получила «небывалый доступ» к внутренним процессам компании Telegram. За это режиссер поблагодарил Павла Дурова и Илью Перекоспкого. «Это было жестом уважения к нашему труду. Возможно, они исходили из принципа: „хочешь победить врага — сделай его своим другом“. Не знаю», — заявил он.

Чепель не уточнил, как Дуров отреагировал на фильм, но отметил, что у него было «достаточно времени для встречи, просмотра и обсуждения» работы.

Премьера документального фильма об основателе «ВКонтакте» и Telegram состоится на Московском международном кинофестивале. Его покажут в рамках конкурсной программы документального кино. Фестиваль пройдет с 22 по 29 апреля.

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