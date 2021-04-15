Суд не стал запрещать скопинскому маньяку ходить по барам и сидеть в соцсетях

Скопинский районный суд Рязанской области сохранил за скопинским маньяком Виктором Моховым право общаться с журналистами, пользоваться соцсетями и посещать заведения общепита. Об этом сообщили в пресс-службе суда по итогам рассмотрения иска полиции, которая требовала ужесточить меры административного контроля за бывшим заключенным.

Новые ограничения против Мохова предлагалось ввести в дополнение к шестилетнему запрету на посещение любых массовых мероприятий и участие в них, выход из дома с 22.00 до 6.00, кроме как на работу, и выезд за пределы Скопинского района без разрешения органа внутренних дел. Кроме того, Мохов обязан дважды в месяц являться в ОВД для регистрации.

В итоге иск полиции был удовлетворен лишь частично. Судья обязал Мохова вместо двух раз четыре раза в месяц регистрироваться в ОВД. «Остальные требования полиции — запреты на общение с журналистами и в интернете, а также посещение кафе и баров — суд отклонил», — передает ТАСС.

При этом сам скопинский маньяк в суд не явился. В заседании принял участие прокурор, который также поддержал частичное удовлетворение иска полиции.

Ранее Виктора Мохова оштрафовали на 1200 рублей за нарушение административного надзора. Причиной этому стало его участие в фильме Ксении Собчак. На данный момент это интервью проверяют следственные органы.