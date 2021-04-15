Лейбл «Домашняя работа» закрылся. Через месяц после обвинений его сооснователя в насилии

Лейбл «Домашняя работа» прекратил свое существование. Вместе с ним закрылся и интернет-магазин проекта. Об этом говорится в соцсетях лейбла.

«Мы благодарны всем, кто поддерживал нас, и желаем головокружительных успехов каждому и каждой, с кем работали. Закрытие одних проектов создает пространство для появления других, и мы верим, что российская музыкальная сцена продолжит развиваться и расти вместе с людьми, которые ее создают», — сказано в сообщении.

Ранее бывшая девушка сооснователя «Домашней работы» и фронтмена «Пасош» Петара Мартича Анна Зосимова обвинила его в абьюзе. В интервью Wonderzine, которое вышло 18 марта, она рассказала о случаях физического и эмоционального насилия со стороны Мартича, когда они были в отношениях. Музыкант отверг обвинения в рукоприкладстве. Позже о насилии со стороны Мартича рассказали другие девушки.

После этого участники «Пасош» — Гриша Драч и Кирилл Городний — заявили, что группа приостанавливает свою деятельность. Городний говорил, что собирается передать судьбу «Домашней работы» в руки артистов, для которых она создавалась. Ряд музыкантов и групп, в свою очередь, покинули лейбл.

«Домашняя работа» была основана полтора года назад Кириллом Городним, Петаром Мартичем и Гришей Драчем. Среди ее артистов были певица Ушко, группы «Увула», «Автоспорт», «Працтал фрактал», «Сияние», «Спасибо» и «Макулатура». За время существования на лейбле вышли несколько десятков релизов и два сборника. Также «Домашняя работа» делала мерч, устраивала концерты и вечеринки.