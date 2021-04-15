В Дагестане у героини фильмов «Кавказские пленницы» и «Снявшие хиджаб» похитили детей

«Вчера, 14 апреля, я снова была в Буйнакске. У дома родителей Магомеда находился его отец Церетилов Ахмед (действующий имам местной мечети). Он заявил, что детей вывезли ночью и все будет сделано для того, чтобы я никогда их не нашла и не увидела», — рассказала женщина.

Церетилова обвиняет в похищении двух сыновей и дочери своего бывшего мужа Магомеда и его родственников. Несмотря на решение суда о том, что дети должны жить с матерью, последние четыре месяца они находились у отца в Буйнакске.

У жительницы Дагестана Нины Церетиловой, известной как героиня документальных фильмов «Кавказские пленницы» и «Снявшие хиджаб», похитили детей. Об этом сообщило издание «Юг. МБХ медиа».

По словам Церетиловой, отец экс-супруга не считает ее мусульманкой и убежден, что внукам «не нужна такая мать». Ахмед Церетилов, как отметила она, выгонял ее от своих ворот и грубо толкал при недавней встрече.

Женщина написала заявление о похищении детей в Следственный комитет. Церетилова полагает, что детей могли увезти в Чечню. Оттуда их, вероятно, отправят на самолете в Москву, считает она.

Родственники бывшего мужа, как утверждает Церетилова, уже пытались похитить детей неделю назад, но полиции и органам опеки удалось их остановить.

Нина Церетилова судится с Магомедом Церетиловым из‑за опеки над тремя несовершеннолетними детьми. Кировский суд Махачкалы в 2020 году предписал сыновьям и дочери экс-супругов жить с отцом, поскольку Церетилова якобы «ведет образ жизни, не соответствующий нормам и правилам поведения многодетной матери», и имеет татуировки.

В марте 2021 года Верховный суд Дагестана принял противоположное решение: детям разрешили остаться с матерью. Однако Церетилов отказался добровольно отдать детей.

О судьбе Нины Церетиловой стало известно из двух документальных фильмов, в которых она приняла участие: «Кавказские пленницы» проекта «Редакция» и «Снявшие хиджаб» телеканала «Дождь». Обе картины рассказывают о женщинах Северного Кавказа, протестующих против традиционного уклада жизни в обществе.