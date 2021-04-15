«Я буду метаться по табору улицы темной»: OQJAV выпустили клип на стихотворение Осипа Мандельштама

Российская инди-поп-группа OQJAV представила клип на песню «Я буду метаться по табору улицы темной». В основу композиции легло одноименное стихотворение Осипа Мандельштама.
В видео солист группы Вадик Королев предстает в образе вампира, который катается по ночному городу с красивой девушкой. Судя по всему, они испытывают сильные чувства друг к другу и в то же время очень волнуются из‑за чего‑то. В итоге молодой человек кусает спутницу, чтобы обратить ее в вампира.
Срежессировал клип Дима Смолин. За создание ролика отвечала кинокомпания Red Pepper Film.
Песня «Я буду метаться по табору улицы темной» стала частью трибьют-альбома «Сохрани мою речь навсегда» на стихи Мандельштама, записанного к 130-летию поэта. Помимо нее в релиз вошли еще 20 песен. В создании релиза приняли участие Oxxxymiron, Shortparis, IOWA, «Свидание», Леонид Агутин, OQJAV и другие.
Клипы к песням будут выходить на ютьюб-канале Red Pepper Film до конца июня, новая премьера — каждую неделю. Автором и генеральным продюсером проекта выступил Рома Либеров.