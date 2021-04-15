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«Я буду метаться по табору улицы темной»: OQJAV выпустили клип на стихотворение Осипа Мандельштама

Валерия Корниенко
Сегодня в 14:59

Российская инди-поп-группа OQJAV представила клип на песню «Я буду метаться по табору улицы темной». В основу композиции легло одноименное стихотворение Осипа Мандельштама.

В видео солист группы Вадик Королев предстает в образе вампира, который катается по ночному городу с красивой девушкой. Судя по всему, они испытывают сильные чувства друг к другу и в то же время очень волнуются из‑за чего‑то. В итоге молодой человек кусает спутницу, чтобы обратить ее в вампира.

Стих Мандельштама самодостаточен, интересной задачей было не испортить его музыкой, не сбить его дыхание, но только поддержать, не выпасть из его атмосферы. Сделали, записали, вроде, получилось. Какое там могло быть видео, я и примерно не представлял. Поэтому обрадовался, когда режиссер Дима Смолин предложил в смысле видео рассказать банальную в сюжетном смысле историю обращения в вампира, когда герои и хотят, и боятся этого, но и доверяют друг другу.
Вадик Королев
Лидер OQJAV

Срежессировал клип Дима Смолин. За создание ролика отвечала кинокомпания Red Pepper Film.

Песня «Я буду метаться по табору улицы темной» стала частью трибьют-альбома «Сохрани мою речь навсегда» на стихи Мандельштама, записанного к 130-летию поэта. Помимо нее в релиз вошли еще 20 песен. В создании релиза приняли участие Oxxxymiron, Shortparis, IOWA, «Свидание», Леонид Агутин, OQJAV и другие.

Клипы к песням будут выходить на ютьюб-канале Red Pepper Film до конца июня, новая премьера — каждую неделю. Автором и генеральным продюсером проекта выступил Рома Либеров.

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