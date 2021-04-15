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Любовь Соболь приговорили к 1 году исправительных работ условно

Семён Гудошников
Сегодня в 11:08

Суд в Москве признал Любовь Соболь виновной в незаконном проникновении в чужую квартиру. Ее приговорили к 1 году исправительных работ условно с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Об этом передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Юриста ФБК (признан в России иноагентом) судили по части 2 статьи 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище с применением насилия или его угрозой). Максимальное наказание по ней — два года лишения свободы.

Уголовное дело завели на Соболь после того, как 21 декабря 2020 года она приехала к квартире сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева. За несколько дней до этого Алексей Навальный опубликовал видео, в котором позвонил Кудрявцеву, представившись помощником секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева. Во время разговора сотрудник ФСБ фактически подтвердил причастность к отравлению Навального и рассказал подробности преступления: например, что яд нанесли на трусы политика.

По версии СК, Любовь Соболь незаконно проникла в квартиру тещи Кудрявцева Галины Субботиной. Для этого она якобы ввела в заблуждение курьера, представившись ему «брошенной женой с маленьким ребенком». Соболь утверждает, что позвонила в дверь квартиры сотрудника ФСБ, но там никто не открыл, после чего ей удалось зайти в соседнюю квартиру вместе с доставщиком пиццы. Дело в отношении нее она назвала политически мотивированным.

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