Собянин: число привитых от коронавируса москвичей превысило миллион человек

Число москвичей, сделавших укол первым компонентом вакцины от коронавируса, превысило миллион человек. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Полностью завершили вакцинацию около 820 тыс. жителей — это чуть больше 5% населения города. Собянин отмечает, что почти половину привитых жителей составляют люди старше 60 лет.

Мэр заявил, что Москва обеспечена достаточными запасами вакцины и в городе ежедневно работает более 100 прививочных пунктов. Он добавил, что «вакцина доказала свою надежность и безопасность» и «почвы для сомнений уже не осталось».

«Впереди — лето, сезон отдыха и отпусков. Если мы хотим жить в эти месяцы нормальной жизнью, путешествовать, ходить в театры и кино, то давайте не будем откладывать вакцинацию», — пишет Сергей Собянин.

Ранее на этой неделе в Москве появилась возможность вакцинации на дому для маломобильных граждан. Под эту программу попадают около 120 тыс. жителей города.