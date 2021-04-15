перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Родион Чепель снял документальный фильм о Павле Дурове и показал его главному герою 10:10
torstensimon/Pixabay Собянин: число привитых от коронавируса москвичей превысило миллион человек
Собянин: число привитых от коронавируса москвичей превысило миллион человек 9:55
Магазины IKEA в России начнут работать на энергии от солнечных батарей 9:07
Страны НАТО начнут выводить войска из Афганистана 1 мая 3:16
Глава Би-би-си по разнообразию назвала героя Идриса Эльбы в «Лютере» недостаточно темнокожим 2:43
В Японии кошка стала главой отделения полиции. Так животное отблагодарили за спасение человека 1:56
official_yung_trappa/Instagram Рэпер Yung Trappa попал в аварию в Петербурге. У него сломана челюсть
Рэпер Yung Trappa попал в аварию в Петербурге. У него сломана челюсть 1:30
«Этический кодекс»: мэр Серова запретил чиновникам осуждать руководство и носить грязные ботинки 0:31
Pharaoh выпустил клип — визуализацию нескольких треков с альбома «Million Dollar Depression» Вчера в 23:22
Суд запретил журналистам Doxa выходить из дома, пользоваться интернетом и общаться Вчера в 22:59
Ученые преобразовали колебания паутины в мелодию. Послушайте, что у них получилось Вчера в 22:52
«Психея»/«ВКонтакте» У группы «Психея» в июне выйдет новый альбом. Первый за 8 лет!
У группы «Психея» в июне выйдет новый альбом. Первый за 8 лет! Вчера в 22:14
Франция выплатит по 2500 евро гражданам, готовым поменять автомобиль на электрический велосипед Вчера в 21:47
Госдума отклонила законопроект об освобождении от НДФЛ россиян с низкой зарплатой Вчера в 21:20
Instagram и Facebook начали тестировать скрытые лайки. Отказаться от счетчика можно по желанию Вчера в 20:59
Илья Альтшулер возглавит «Афишу», «Насилию.нет» получил штраф и другие новости дня Вчера в 20:45 Дайджест
«Быть трансгендерным человеком — не значит страдать»: что трансперсоны хотят, чтобы мы знали о них Вчера в 20:23
The Fast Saga/YouTube В сети появился трейлер девятого «Форсажа». В нем — Шарлиз Терон, Хелен Миррен и Карди Би
В сети появился трейлер девятого «Форсажа». В нем — Шарлиз Терон, Хелен Миррен и Карди Би Вчера в 20:13
Томас Винтерберг поставит сериал «Семьи, как наши». Он станет телевизионным дебютом режиссера Вчера в 19:23
Хью Джекман и Лора Дерн сыграют в фильме «Сын». Его снимут авторы драмы «Отец» Вчера в 18:35
Отключить рекламу

Собянин: число привитых от коронавируса москвичей превысило миллион человек

Виктория Шанина
Сегодня в 9:55

Число москвичей, сделавших укол первым компонентом вакцины от коронавируса, превысило миллион человек. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Полностью завершили вакцинацию около 820 тыс. жителей — это чуть больше 5% населения города. Собянин отмечает, что почти половину привитых жителей составляют люди старше 60 лет.

Мэр заявил, что Москва обеспечена достаточными запасами вакцины и в городе ежедневно работает более 100 прививочных пунктов. Он добавил, что «вакцина доказала свою надежность и безопасность» и «почвы для сомнений уже не осталось».

«Впереди — лето, сезон отдыха и отпусков. Если мы хотим жить в эти месяцы нормальной жизнью, путешествовать, ходить в театры и кино, то давайте не будем откладывать вакцинацию», — пишет Сергей Собянин.

Ранее на этой неделе в Москве появилась возможность вакцинации на дому для маломобильных граждан. Под эту программу попадают около 120 тыс. жителей города.

События недели на afisha.ru
боевик
Мортал Комбат
Джеймс Ван перезапускает культовую франшизу легендарного файтинга
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
исторический
Чернобыль
Чернобыльская катастрофа глазами Данилы Козловского
перформанс
Questioning/Кто ты?
Щекотливый спектакль без актеров и декораций
комедия
Вишневый сад. Комедия
Юрий Муравицкий переосмысляет Чехова в духе современной эстрады
боевик
Майор Гром: Чумной Доктор
Отечественный кинокомикс от режиссера фильма «Лед»
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Сергей Собянин
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить