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Рэпер Эльмин Гулиев, сбивший пешеходов в центре Москвы, получил четыре года колонии

Валерия Корниенко
Сегодня в 18:58

Хамовнический суд Москвы приговорил рэпера Эльмина Гулиева к четырем годам колонии общего режима за ДТП на Остоженке, в результате которого пострадали четыре человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд также частично удовлетворил иски потерпевших, которые требовали возместить расходы на медпомощь и лекарства, а также компенсировать утраченный заработок и моральный вред в размере 1,5 млн рублей. Гулиев полностью признал исковые требования потерпевших и заявил, что готов выплатить им компенсацию.

Как сообщает «Интерфакс», изначально рэперу было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью). Однако позже его ужесточили: полиция выяснила, что водитель находился за рулем под действием наркотиков. В итоге суд признал его виновным по пункту «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

21 сентября автомобиль Infiniti, за рулем которого находился Гулиев, врезался в заворачивающий на улицу Mercedes и вылетел на тротуар. На пешеходной части дороги в это время находились люди. В результате ДТП пострадали четыре человека, среди них два пешехода: мужчина и женщина, а также женщина — пассажирка Infiniti.

Экспертиза показала, что музыкант вел автомобиль в состоянии наркотического опьянения. Рэпер признал свою вину, но настаивал, что «был абсолютно трезв и ничего не употреблял».

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