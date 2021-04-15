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За сутки в России выявили 8944 случая коронавируса

Виктория Шанина
Сегодня в 11:34

В России за последние сутки выявили 8944 случая коронавируса в 83 регионах, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 618 заболевших больше, чем вчера.

Больше всего новых случаев заражения в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Нижегородской, Самарской, Воронежской, Иркутской, Саратовской и Свердловской областях.

Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 675 153. За последние сутки вылечились 10 225 человек, за все время — 4 301 448. За сутки умерли 398 пациентов, за весь период — 104 398.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 138,2 млн человек, 2,9 млн из них умерли. Россия находится на пятом месте по числу заражений, на первом — США (31,4 млн). На втором месте — Индия (14 млн), на третьем — Бразилия (13,6 млн), на четвертом — Франция (5,2 млн).

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