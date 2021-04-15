Магазины IKEA в России начнут работать на энергии от солнечных батарей

IKEA обеспечит российские магазины возобновляемой электроэнергией. К 2030 году команда инициаторов надеется уменьшить воздействие компании на климат в России, пишет пресс-служба торговой сети.

Для реализации этой идеи Инвестиционное подразделение группы компаний Ingka Group (материнской компании IKEA) вложилось в солнечные батареи на юго-западе России. Теперь холдингу принадлежит 49% акций восьми фотоэлектрических парков в Башкирии, Астраханской и Волгоградской областях. Общая стоимость активов превышает 21 млрд рублей.

Энергетическая мощность парков оценивается в 160 мегаватт. Этого хватит, чтобы обеспечить все 17 магазинов IKEA в России и некоторые торговые центры «МЕГА» — они также принадлежат Ingka Group.

По словам управляющего директора Ingka Investments Кристера Маттссона, проект станет частью глобальной программы по уменьшению воздействия на климат. Компания инвестирует в возобновляемые источники энергии по всему миру. Сейчас приоритет отдается России и Азиатско-Тихоокеанскому региону.

«Чтобы поддержать наши цели в области устойчивого развития и внести свой вклад в общее стремление IKEA к достижению положительных результатов в отношении климата к 2030 году, мы стремимся расширить наш портфель возобновляемых источников энергии <…> Имея собственные ветряные и солнечные электростанции, мы хотим сделать возобновляемую энергию доступной для всех наших предприятий», — говорит Маттссон.

Ранее команда Ingka Investments выкупила 4450 гектаров леса в штате Джорджия, чтобы сохранить местную экосистему и спасти эту территорию от застройки. Этот лес является домом для более чем 350 видов растений и животных, в том числе для находящихся под угрозой черепах-гоферов и болотных сосен.