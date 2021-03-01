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Победители «Золотого глобуса», реальный срок для Саркози и другие новости дня 20:37 Дайджест
Слова петербургского профессора, отрицавшего холокост, признали реабилитацией нацизма 20:22
Вышел новый эпизод ютьюб-шоу «Кино ТВ». В нем критики обсуждают роман «Оно» Кинга и его экранизации 18:58
fond_vera/Instagram «Сейчастье»: фонд «Вера» запустил благотворительную акцию к 8 Марта
«Сейчастье»: фонд «Вера» запустил благотворительную акцию к 8 Марта 18:10
Москино открывает киноклуб «8 Марта». Он будет посвящен женщинам в кинематографе 18:08
Прямые вопросы и честные ответы в тизере интервью Опры Уинфри с принцем Гарри и Меган Маркл 17:16
Экс-президента Франции Николя Саркози приговорили к году тюрьмы за коррупцию 17:12
Сингапурец дирижировал в Мариинке и гастролировал по миру. А теперь вернулся домой и доставляет еду 16:55
Трехгорная мануфактура/Instagram Трехгорная мануфактура запустила новый сайт
Трехгорная мануфактура запустила новый сайт 16:25
Леонид Парфенов выставил книги из личной библиотеки на аукцион в поддержку проекта «Помощь» 15:59
Писательницу из Нидерландов вынудили отказаться от перевода стихов темнокожей поэтессы 15:57
В Музее русского импрессионизма покажут спектакль о распаде личности и отношений 15:27
Обратная сторона вебкам-моделинга в трейлере сериала «Happy End» 15:01
В сеть утекли данные 21 млн пользователей бесплатных VPN-приложений 14:09
Vincent Ghilione/Unsplash Опрос: 64% россиян считают коронавирус биологическим оружием
Опрос: 64% россиян считают коронавирус биологическим оружием 12:53
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук возглавила первый рейтинг self-made-женщин России 12:46
Граймс выставила на торги свою коллекцию цифрового искусства 12:25
Майкл Джей Фокс показал тизер документального сериала о трилогии «Назад в будущее» 11:40
В России выявили 11 571 новый случай коронавируса 11:28
Умерла бывшая участница группы Little Big Анна Кастельянос 11:03
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Победители «Золотого глобуса», реальный срок для Саркози и другие новости дня

Валерия Корниенко
Сегодня в 20:37

В США прошла церемония вручения премии «Золотой глобус». Лучшим драматическим фильмом признана «Земля кочевников», лучшей комедией — «Борат-2».

Режиссер Константин Богомолов опубликовал список новых правил Театра на Малой Бронной, которые он позаимствовал у худрука Нового Рижского театра Алвиса Херманиса. Одно из правил звучит так: «Наш театр и политкорректность несовместимы».

На 39-м году жизни умерла бывшая участница группы Little Big Анна Кастельянос. Девушку обнаружила мертвой в ее петербургской квартире волонтер, которая пришла навестить артистку.

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук возглавила первый рейтинг self-made-женщин России. В список попали женщины, добившиеся успеха самостоятельно, а не получившие состояние от мужей или по наследству.

В России число заразившихся COVID-19 превысило 4,25 млн человек, в мире — 114 млн. Как сообщает ВОЗ, на сегодняшний день антитела к коронавирусу имеют меньше 10% населения Земли.

По данным «Левада-центра», больше половины — 64% — россиян уверены, что коронавирус — это биологическое оружие. И всего лишь 23% считают, что COVID-19 возник естественным путем.

В сеть утекли данные 21 млн пользователей бесплатных VPN-приложений. Мошенники могут использовать их для фишинга и хакерских атак.

Экс-президента Франции Николя Саркози приговорили к трем годам лишения свободы, два из которых — условно. Его признали виновным в коррупции и торговле влиянием.

Писательница Марике Лукас Рейневелд отказалась от перевода стихов поэтессы Аманды Горман. Это произошло после критики того, что белому автору поручили перевод темнокожей женщины.

«Подписные издания» выставили на аукцион 452 тома из личной библиотеки Леонида Парфенова. Вырученные деньги направят проекту «Помощь», который оказывает адресную и прозрачную поддержку нуждающимся.

Фонд «Вера» запустил весеннюю акцию, в рамках которой предлагает вместо покупки традиционного подарка к 8 Марта сделать пожертвование в поддержку тяжелобольных взрослых и детей. Москино к празднику открывает киноклуб, посвященный женщинам в кинематографе.

Майкл Дж.Фокс показал тизер документального сериала о трилогии «Назад в будущее». Дата премьеры пока неизвестна, но режиссер заверил, что шоу выйдет скоро.

Charli XCX объединится с The 1975 и No Rome в супергруппу. Как коллектив будет называться и когда ждать от него первых релизов, пока неясно.

Киноклуб «Афиша» покажет артхаусную мелодраму «Любовное настроение» Вонга Карвая. Показ пройдет 2 марта в кинотеатре «Формула Кино Европа», начало сеанса в 20.00.

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