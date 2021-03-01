Опрос: 64% россиян считают коронавирус биологическим оружием

Больше половины (64%) россиян заявили, что коронавирус — это биологическое оружие. Об этом говорится в результатах опроса, проведенных «Левада-центром».

Всего лишь 23% участников исследования считают, что COVID-19 возник естественным путем. 56% заявили, что не боятся заразиться инфекцией — это самый большой показатель с февраля прошлого года. При этом 43% отметили, что все еще опасаются заболеть.

30% респондентов заявили, что готовы сделать прививку от вируса, и 62% — не готовы. Отмечается, что в прошлом году желание вакцинироваться изъявляли 38%, и 58% были против этой идеи. Сейчас 37% в качестве основной причины указывают угрозу побочных эффектов, 23% говорят об ожидании конца испытаний, и 16% просто не видят в прививке смысла.

Ранее аналитики компании Tazeros Global Systems выяснили, что 15% россиян боятся вакцин от коронавируса из‑за чипов и заговоров. Специалисты опросили 1 млн жителей страны, 116,7 тыс. из которых не доверяют российскому препарату, 114,6 тыс. боятся побочных эффектов, 146 тыс. не будут прививаться без объяснения причины. 37,1 тыс.