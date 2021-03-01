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Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук возглавила первый рейтинг self-made женщин России

Семён Гудошников
Сегодня в 12:46

Основательница и гендиректор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук заняла первую строчку рейтинга self-made женщин России по версии Forbes. В список попали женщины, добившиеся успеха самостоятельно, либо активно участвующие в семейном бизнесе (но не получившие его по наследству), либо ведущие дела с патрнерами.

Издание оценило капитал Бакальчук в 10,1 миллиарда долларов. Это позволяет ей войти в десятку богатейших женщин мира, построивших бизнес самостоятельно.

На втором месте — частный инвестор Ольга Белявцева, чье состояние оценивается в 550 млн долларов. Белявцевой принадлежит доля в компании «Прогресс», которая выпускает детское питание под брендом «ФрутоНяня». Среди других инвестиций женщины — хозяйство «Агроном-сад» и производитель полимерной продукции «Бипласт».

Замыкает тройку лидеров заместитель председателя правления газовой компании «Новатэк» Татьяна Кузнецова с состоянием в 475 миллионов долларов. Ей принадлежит 0,19% акций «Новатэка».

В новом списке Forbes также указывает «рейтинг самостоятельности», который оценивает вклад самой женщины в формирование ее состояния. Самый высокий показатель А+ (наиболее самостоятельная), самый низкий — С (менее самостоятельная). К примеру, у Бакальчук и Белявцевой индекс самостоятельности А, у Кузнецовой — B+.

Рейтинг self-made женщин стал альтернативой списку богатейших россиянок, который Forbes составлял с 2014 года. Его в течение семи лет возглавляла Елена Батурина, президент компании Inteco Management и вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. В феврале прошлого года Бакальчук обошла Батурину в рейтинге богатейших россиянок, но в апреле глава Inteco Management вернула себе лидерство.

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