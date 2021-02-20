Киноклуб «Афиша» покажет «Любовное настроение» Вонга Карвая

Специальный показ пройдет 2 марта в кинотеатре «Формула Кино Европа». Начало сеанса в 20.00, билеты можно купить на сайте «Афиши».

Фильм рассказывает историю мужчины и женщины, которые живут в соседних комнатах в коммуналке. Их супруги все время в разъездах и не уделяют им достаточно внимания. В итоге оказывается, что по одной и той же причине брак героев разваливается — и это сильно их сближает.

В главных ролях — Мэгги Чун и Тони Лен. «Любовное настроение» принято объединять в трилогию с еще двумя фильмами Карвая — «Дикие дни» и «2046».