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Киноклуб «Афиша» покажет «Любовное настроение» Вонга Карвая

Валерия Корниенко
Сегодня в 18:40

Киноклуб «Афиша» покажет на большом экране «Любовное настроение» — артхаусную мелодраму, снятую представителем гонконгской «новой волны» Вонгом Карваем.

Специальный показ пройдет 2 марта в кинотеатре «Формула Кино Европа». Начало сеанса в 20.00, билеты можно купить на сайте «Афиши».

Фильм рассказывает историю мужчины и женщины, которые живут в соседних комнатах в коммуналке. Их супруги все время в разъездах и не уделяют им достаточно внимания. В итоге оказывается, что по одной и той же причине брак героев разваливается — и это сильно их сближает.

В главных ролях — Мэгги Чун и Тони Лен. «Любовное настроение» принято объединять в трилогию с еще двумя фильмами Карвая — «Дикие дни» и «2046».

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