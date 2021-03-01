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«Сейчастье»: фонд «Вера» запустил благотворительную акцию к 8 Марта

Валерия Корниенко
Сегодня в 18:10

Благотворительный фонд «Вера» запустил весеннюю акцию «Сейчастье» в поддержку тяжелобольных взрослых и детей. Об этом «Афише Daily» сообщили представители организации.

«Сейчастье» — продолжение мировой традиции «благотворительность вместо сувениров». Вместо покупки традиционного подарка к 8 Марта фонд предлагает сделать пожертвование. В ответ на это он пришлет онлайн-открытку от художницы Юлии Андреевой, которую можно использовать как отдельный подарок.

Нам важно, чтобы наши благотворители — участники акции — понимали, чем занимается наш фонд и кому они помогают. Поэтому к акции мы собираем реальные истории о моментах радости пациентов хосписов и делимся ими с миром. Этой весной они — как пушинки одуванчика: легкие и неуловимые. Мы надеемся, что они вызовут улыбку — и у дарителей, и у получателей.
Анна Скоробогатова
Директор фонда «Вера»

Получить онлайн-открытку «Сейчастье» может каждый желающий, если сделает пожертвование на сайте акции. К участию приглашают не только частных, но и корпоративных благотворителей.

Фонд «Вера» уже седьмой год развивает международный тренд «благотворительность вместо сувениров» и готовит акции к основным праздникам в течение года. В новогодней акции «Сейчастье» участвовали 27 компаний и почти 300 частных жертвователей, которые собрали более 6,3 млн рублей, отмечают в организации.

Поддержать фонд разовым пожертвованием или подписаться на ежемесячные благотворительные переводы можно тут.

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