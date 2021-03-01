Москино открывает киноклуб «8 Марта». Он будет посвящен женщинам в кинематографе

Москино откроет киноклуб «8 Марта», посвященный выдающимся женским именам в кино. Об этом «Афише Daily» сообщили представители киносети.

Открытие клуба приурочено к 100-летию празднования Международного женского дня в России. Первая встреча пройдет именно 8 марта: зрители увидят фильм Веры Сторожевой «Небо. Самолет. Девушка» с Ренатой Литвиновой в главной роли.

Участники киноклуба не только узнают о выдающихся женщинах в мире кино, но и увидят, как женская проблематика отражалась в кинематографе. Во время встреч будут проходить обсуждения картин с приглашенными специальными гостями — режиссерами, актерами, киноведами и экспертами в других областях.

«Разговоры о женском тренде в российском и мировом кинематографе становятся все более актуальными и громкими. Меняется отношение к „женскому вопросу“ в профессиональной среде, появляются новые тенденции в СМИ и маркетинге, по-новому формируется содержание телепередач, журналов и онлайн-медиа», — заявила генеральный директор Москино Наталья Мокрицкая.

25 марта режиссер Ангелина Никонова представит и обсудит свою дебютную ленту «Портрет в сумерках». Кроме того, зрители увидят новый документальный фильм «Будь собой: Неизвестная история Алис Ги-Блаше» о судьбе великой кинематографистки начала XX века, работами которой вдохновлялись Сергей Эйзенштейн и Альфред Хичкок.

Подробнее о первом мероприятии можно узнать на сайте Москино.