Названы победители премии «Золотой глобус»

В США прошла церемония вручения премии «Золотой глобус». Награду за лучший драматический фильм получила картина «Земля кочевников», а ее создательница китаянка Хлоя Чжао была удостоена премии за лучшую режиссерскую работу.

В номинации «Лучший мюзикл/комедия» победил «Борат-2». Саша Барон Коэн, сыгравший в нем главную роль, получил награду как лучший комедийный актер. Премия за лучшую женскую роль в комедии или мюзикле досталась Розамунд Пайк (фильм «Аферистка»).

Лучшей актрисой драматического кино была признана Андра Дей («Соединенные штаты против Билли Холидей»), лучшим актером — Чедвик Боузман посмертно («Ма Рейни: Мать блюза»). Приз за лучший сценарий получил Аарон Соркин «Суд над чикагской семеркой».

В категории «Лучший анимационный фильм» победила «Душа», в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» — «Минари». Лучшим драматическим сериалом стала «Корона», лучшим комедийным телесериалом — «Шиттс Крик», лучшим мини-сериалом — «Ход королевы».

78-я церемония вручения «Золотого глобуса» проходила по видеосвязи из Нью-Йорка и Беверли-Хиллз. Традиционно премию вручают в начале января, но из-за пандемии мероприятие отложили почти на два месяца.