Charli XCX сказала, что создает супергруппу с The 1975 и No Rome

Британская певица Charli XCX объединится с рокерами The 1975 и филлипинским музыкантом из Лондона No Rome в супергруппу. Об этом артистка написала у себя в твиттере, заявив, что взволнована сотрудничеством.

Как группа будет называться и когда ждать от нее первых релизов, пока неясно.

Музыканты уже несколько месяцев намекают на совместный проект. В начале февраля No Rome заявил, что записал песню вместе с The 1975 и Charli XCX. «Мастеринг готов, ждем, когда будет отредактировано видео», — написал он.

Впервые о возможном сотрудничестве The 1975 и Charli XCX стало известно в августе 2019 года. Тогда фронтмен рок-группы Мэттью Хили сказал в твиттере, что отправил певице бит. «Отправил ей бит в 5 часов вечера, а сегодня проснулся от хита», — сказал он.

В мае прошлого года Charli XCX выпустила альбом «How I’m Feeling Now», записанный ей на карантине. Подробнее о нем можно прочитать здесь.