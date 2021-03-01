ВОЗ: иммунитет к коронавирусу имеют менее 10% населения Земли

К настоящему времени менее 10% населения планеты имеют антитела к коронавирусу. Об этом заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан. Интервью с ней опубликовано в твиттере организации.

«ВОЗ следит за сероэпидемиологическими исследованиями — по последним подсчетам, было проведено около 500 таких исследований. Если сложить всю информацию, менее 10% населения Земли имеет иммунитет к коронавирусу», — сказала представительница ВОЗ.

По ее словам, в некоторых местах, особенно городских районах с высокой плотностью населения, инфекцией переболели 50-60% жителей, и теперь у них есть антитела. Однако это не значит, что все люди, живущие в этой местности, защищены популяционным иммунитетом. Если они поедут в регионы с меньшей долей переболевших, то будут менее защищены, пояснила Сваминатан.

Она считает, что коллективный иммунитет в широких масштабах может появиться только путем вакцинации. Именно поэтому ВОЗ настаивает на том, чтобы как можно больше стран присоединились к программе COVAX, которая предполагает поставки вакцин от коронавируса бедным странам. Пока этого не произошло, необходимо принимать все возможные меры предосторожности, чтобы снизить риски распространения COVID-19, отметила специалист.

По данным Университета Джона Хопкинса, в мире с начала пандемии зарегистрировано более 114 млн случаев заражения коронавирусом, свыше 2,5 млн человек умерли. В России число выявленных случаев COVID-19 достигло 4,2 млн человек, количество смертей превысило 86 тыс. Лидерами по доле привитого населения в данный момент являются ОАЭ и Израиль — там вакцинировано около 43% жителей. В России прививку от COVID-19 получили около 4 млн человек или 2,7% населения страны.