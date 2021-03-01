Майкл Джей Фокс показал тизер документального сериала о трилогии «Назад в будущее»

О съемках шоу в октябре прошлого года сообщила компания Delorean Time Machine Rental, занимающаяся предоставлением в аренду автомобилей Delorean, которые стилизованы под машину времени из «Назад в будущее». Работа над проектом началась в сентябре.

Актер Майкл Джей Фокс , сыгравший Марти Макфлая в фильме «Назад в будущее», показал тизер документального мини-сериала о создании фантатической трилогии. Ролик он опубликовал в твиттере.

На сайте говорится, что в сериале появились все участники актерского состава трилогии. Изначально выход документалки был запланирован на январь–февраль этого года, но тизер появился только сейчас, и точной даты выхода сериала пока что нет.

В прошлом году Майкл Джей Фокс вернулся к роли Марти Макфлая из «Назад в будущее» в клипе Lil Nas X на трек «Holiday». По сюжету музыкант становится Санта-Клаусом и, как и герой Фокса, путешествует во времени.