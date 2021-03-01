Писательницу из Нидерландов вынудили отказаться от перевода стихов темнокожей поэтессы

Американка Горман стала известна международной общественности после того, как выступила на инаугурации Джо Байдена . Она прочитала поэму «Холм, на который мы взбираемся» о судьбах и надеждах США. Перевод произведения в марте должно было выпустить в Нидерландах издательство Meulenhoff.

Нидерландская писательница и самый молодой лауреат премии «Букер» Марика Лукас Рейневельд отказалась от работы над переводом стихов поэтессы Аманды Горман после критики того, что белому автору поручили перевод темнокожей женщины. Об этом сообщает AP.

Генеральный директор Meulenhoff Мааике ле Нобль заявляла, что Рейневельд — идеальный переводчик для этого текста, и сама Горман «была воодушевлена» выбором. К тому же сама Горман с энтузиазмом отнеслась к выбору издательства.

После случившегося ле Нобль рассказала, что компания вынесет урок из ситуации и подыщет команду, которая подготовит интерпретацию слов американской поэтессы «как можно лучше и в ее духе».

На прошлой неделе актеры и режиссеры, работающие в Голливуде, призвали включить темнокожих журналистов в состав жюри «Золотого глобуса». 21 февраля газета Los Angeles Times опубликовала расследование, в котором говорится о коррумпированности голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA), присуждающей премию. Одним из самых скандальных пунктов в тексте стала часть, в которой говорится, что среди 87 журналистов, входящих в HFPA, присутствуют люди разных рас, но нет темнокожих. Причем такое положение сохраняется уже как минимум 20 лет.