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Леонид Парфенов выставил книги из личной библиотеки на аукцион в поддержку проекта «Помощь»

Валерия Корниенко
Сегодня в 15:59

Книжный магазин «Подписные издания» проводит благотворительный аукцион в поддержку проекта Никиты Кукушкина «Помощь», на котором выставлены книги из личной библиотеки журналиста Леонида Парфенова. Об этом сообщается на сайте магазина.

Торги стартовали 1 марта, в 12.00 по московскому времени. На них единым лотом выставлены 452 тома, на каждый из которых нанесен экслибрис, подтверждающий, что книги принадлежат именно Парфенову.

В библиотеку входят серия «Библиотека всемирной литературы», собрания сочинений классиков, словари и энциклопедии. С полным списком книг можно ознакомиться здесь.

Аукцион продлится до 18.00 2 марта. Для участия в нем нужно указать свою ставку в комментариях под соответствующим постом в инстаграме книжного магазина либо написать ему в директ. Стартовая цена лота — 10 тыс. рублей.

Победитель торгов должен будет перевести предложенную сумму на счет проекта «Помощь», созданного актером «Гоголь-центра» Никитой Кукушкиным в 2020 году. Основная цель инициативы — обеспечение работы мобильного приложения, в котором каждый может выбрать человека и помочь ему пожертвованием на осуществление конкретной потребности. Первая целевая группа для оказания адресной помощи — пожилые люди.

В начале февраля вышел первый эпизод сериала о «Помощи». Серии будут выходить в течение года и расскажут о событиях, которые предшествовали релизу приложения, и познакомят с командой проекта.

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