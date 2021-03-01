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Богомолов выложил правила театра на Малой Бронной. Они взяты из манифеста режиссера Алвиса Херманиса

Константин Зорниченко
Сегодня в 10:46

Режиссер и поэт Константин Богомолов опубликовал список новых правил театра на Малой Бронной, которые он взял из манифеста этического кодекса Нового Рижского театра, написанного худруком Алвисом Херманисом. Об этом российский артист сообщил в инстаграме.

Богомлов назвал «блистательным» текст Херманиса и заявил, что с разрешения латвийского драматурга перенимает правила для театра в Москве.

Перевод манифеста латыша, состоящего из семи правил, ранее опубликовал журнал «Театр». Он выглядит следующим образом:


  • В нашем театре действует свобода слова.
  • Наш театр и политкорректность несовместимы.

Объект внимания театра — исследование человека во всех его проявлениях. Если мы позволяем проявиться только красивой и правильной стороне человеческой натуры, мы никогда не познаем его тайну и ​​бездну — а это именно то, что нас интересует в нашей работе и жизни. Остальное просто скучно и неправда. Если политкорректность входит в театр, значит, его надо закрыть и разойтись по домам.


  • В нашем театре разрешено шутить на любые темы или рассказывать анекдоты без ограничений.

Если человек работает в театре или приходит как зритель, он должен научиться справляться с ситуацией, когда кто‑то словесно задевает его чувства, потому что это проблема его собственного восприятия, а не других. Это — жизнь, и нормально жить среди других людей, которые отличаются от вас.

Если человек не справляется с этим и слишком уязвим — настоятельно рекомендуем отказаться от посещения театра.


  • В нашем театре разрешено флиртовать и заводить романы как между актерами, так и между зрителями, в любых комбинациях.
  • В нашем театре могут работать люди с разными политическими взглядами. Чем они разнообразнее — тем лучше и интереснее.
  • В нашем театре можно не только не прятать и не стыдиться своих политических взглядов, но и не бояться открыто их высказывать и спорить о них.
  • В нашем театре каждому разрешено верить, что его убеждения самые правильные.

Ранее Константин Богомолов и сам написал манифест, в котором сравнил идеологию современного западного общества с нацизмом. Он считает, что в Европе и США формируется «Новый этический рейх», который в некоторых аспектах хуже рейха Третьего, поскольку покушается не только на свободу мысли, но и на свободу эмоций.

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