В России выявили 11 571 новый случай коронавируса

В России за сутки выявили 11 571 случай COVID-19, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 212 заражений превышает вчерашний показатель.
Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Воронежской, Ростовской, Самарской и Иркутской областях.
Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 257 650. За последние сутки вылечились 11 277 человек, за все время — 3 823 074. За сутки умерли 333 пациента, за весь период — 86 455.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 114 млн человек, 2,5 млн из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений. На первом — США (28,6 млн), за ними идут Индия (11,1 млн) и Бразилия (10,5 млн).