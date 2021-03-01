В России выявили 11 571 новый случай коронавируса

В России за сутки выявили 11 571 случай COVID-19, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 212 заражений превышает вчерашний показатель.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Воронежской, Ростовской, Самарской и Иркутской областях.