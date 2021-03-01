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Экс-президента Франции Николя Саркози приговорили к году тюрьмы за коррупцию

Валерия Корниенко
Сегодня в 17:12

Парижский суд признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием. Его приговорили к трем годам лишения свободы, два из которых — условно, сообщает Reuters.

Прокуратура просила дать экс-главе страны четыре года заключения — два реальных и два условных.

Саркози среди прочего обвиняли в подкупе на тот момент судьи французского кассационного суда Жильбера Азибера. По версии следствия, бывший президент через адвоката обещал ему должность в Монако в обмен на конфиденциальную информацию о прослушке, которая была поставлена на телефон Саркози в рамках дела о нелегальном финансировании его президентской кампании со стороны французской компании L’Oreal. По этому делу бывшего французского лидера оправдали.

В качестве улик следствие приводило записи перехваченных телефонных переговоров между Саркози и его адвокатом Эрзогом в 2013–2014 годах, на которых собеседники не называли своих имен. Защита экс-президента настаивала, что «это была просто дружеская болтовня» и оснований делать выводы, что Саркози намекал на нарушение законов, у прокуратуры не было.

Николя Саркози был президентом Франции с 2007 по 2012 год. Политик баллотировался на пост главы страны во второй раз, но проиграл на выборах Франсуа Олланду. В 2013 году на экс-президента завели дело о незаконном финансировании избирательной кампании: по версии следствия, Саркози получал деньги от лидера Ливии Муаммара Каддафи.

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