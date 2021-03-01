Умерла бывшая участница группы Little Big Анна Кастельянос

Девушку обнаружила мертвой в ее петербургской квартире волонтер, которая пришла навестить артистку. О причинах смерти пока не сообщается.

Экс-участница группы Little Big Анна Кастельянос умерла в возрасте 38 лет. Об этом сообщают «Пятый канал» и Mash .

У Кастельянос была третья группа инвалидности. В последние полгода из‑за проблем со спиной она была прикована к постели. За ее самочувствием следили волонтеры.

Кроме участия в Little Big, девушка также снималась в кино, играла в театре и руководила тату-салоном. В ее фильмографии сериалы «Ментовские войны», «Клад», «Пером и шпагой».