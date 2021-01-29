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Смерть Василия Ланового, новый фильм Лето и Аронофски и другие новости дня 20:51 Дайджест
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Дайджест

Смерть Василия Ланового, новый фильм Лето и Аронофски и другие новости дня

Константин Зорниченко
Сегодня в 20:51

Умер Василий Лановой. Актер скончался в больнице через несколько недель после госпитализации с COVID-19. Ему было 87 лет.

Mash опубликовал видеорепортаж из особняка в Геленджике, о котором Алексей Навальный рассказывал в расследовании «Дворец для Путина».

В России за сутки выявили 19 238 случаев коронавируса. Число новых заболевших в Москве и Петербурге превышает 2000 человек.

За чертой бедности находятся 19,6 млн россиян. Доходы граждан по итогам 2020 года сократились на 3,5%, сообщил Росстат.

Минобрнауки разрешил студентам вузов вернуться к очным занятиям с 8 февраля. МГУ, МГТУ имени Баумана и МГИМО уже заявили, что готовы вновь принимать учащихся.

Журналиста «Коммерсанта» Андрея Колесникова обвинили в расизме за статью об экономическом форуме в Давосе. В ней он назвал южноафриканскую модель-альбиноса и юриста Тандо Хопу «осветлившей себя» ради обложки Vogue и не имеющей отношения к движению BLM.

Грузия объявила об открытии границ для иностранцев, сделавших прививки от COVID-19. С 1 февраля для въезда в страну понадобится только справка об вакцинации.

Ученые выяснили, что 117 видов растений могут исчезнуть из‑за таяния ледников. Если глобальное потепление не прекратится, под угрозой окажутся до 22% представителей флоры.

СМИ сообщили о задержании Тимы Белорусских. В аккаунте, принадлежащем певцу, появилось опровержение.

Тимоте Шаламе и Лука Гуаданьино воссоединятся на съемках романтического хоррора «Bones & All» («Целиком и полностью»). Вероятной партнершей Шаламе в картине станет Тейлор Расселл.

Джаред Лето и Даррен Аронофски также вновь поработают вместе и тоже над фильмом ужасов. Фильм «Adrift» («По течению») станет их первой совместной работой со времен «Реквиема по мечте».

Motorama выпустила шестой альбом «Before the Road». Новым релизом также порадовал Madlib — он опубликовал инструментальную пластинку «Sound Ancestors».

Рок-группа Weezer представила альбом «ОК Human», на нем 11 песен. А участник Depeche Mode записал EP «The Third Chimpanzee» из пяти треков.

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Мелодрама Ларса фон Триера про девушку с золотым сердцем

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