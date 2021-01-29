Mash показал изнутри дворец в Геленджике из расследования Навального

Экскурсию по объекту согласился провести один из строителей с условием, что на съемку у журналистов будет всего час. В ролике видно, что у здания почти полностью завершена работа над фасадом здания, но внутри стройка находится на начальном этапе.

Издание Mash опубликовало видеорепортаж из дворца в Геленджике, о котом шла речь в новом расследовании Алексея Навального . Ролик можно посмотреть на ютьюбе .

«Приезжающих ко дворцу встречает парадный вход без ворот. Их здесь просто нет. Никакой вам копии Царского орла с короной Зимнего дворца. Описать локацию довольно просто — это один большой бетон», — рассказал репортер Максим Иксанов.

По оценке строителя, впустившего на объект журналистов, проект завершат через пять-шесть лет. Иксанов отметил, что узнать имя владельца дворца ему не удалось.

19 января Фонд борьбы с коррупцией (признан в России «иноагентом». — Прим. ред.) опубликовал расследование, в котором говорится, что на Черном море для Владимира Путина построен дворец площадью 17,7 тыс. квадратных метров — это самый большой частный дом в России. Площадь владений рядом с Геленджиком, которые, по словам Навального, принадлежат президенту, сравнима с территорией 39 княжеств Монако — это далеко не только дворец, но и виноградники, винодельни, устричные фермы и шато.

23 января по всей России прошли акции протеста, связанные с арестом Алексея Навального и его расследованием о «дворце Путина». В одной только Москве, по данным «ОВД-инфо», были задержаны более 1400 человек, количество задержанных по всей России достигло 3695 — это рекордная цифра за последние годы.