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Mash показал изнутри дворец в Геленджике из расследования Навального

Константин Зорниченко
Сегодня в 13:56

Издание Mash опубликовало видеорепортаж из дворца в Геленджике, о котом шла речь в новом расследовании Алексея Навального. Ролик можно посмотреть на ютьюбе.

Экскурсию по объекту согласился провести один из строителей с условием, что на съемку у журналистов будет всего час. В ролике видно, что у здания почти полностью завершена работа над фасадом здания, но внутри стройка находится на начальном этапе.

«Приезжающих ко дворцу встречает парадный вход без ворот. Их здесь просто нет. Никакой вам копии Царского орла с короной Зимнего дворца. Описать локацию довольно просто — это один большой бетон», — рассказал репортер Максим Иксанов.

По оценке строителя, впустившего на объект журналистов, проект завершат через пять-шесть лет. Иксанов отметил, что узнать имя владельца дворца ему не удалось.

19 января Фонд борьбы с коррупцией (признан в России «иноагентом». — Прим. ред.опубликовал расследование, в котором говорится, что на Черном море для Владимира Путина построен дворец площадью 17,7 тыс. квадратных метров — это самый большой частный дом в России. Площадь владений рядом с Геленджиком, которые, по словам Навального, принадлежат президенту, сравнима с территорией 39 княжеств Монако — это далеко не только дворец, но и виноградники, винодельни, устричные фермы и шато.

23 января по всей России прошли акции протеста, связанные с арестом Алексея Навального и его расследованием о «дворце Путина». В одной только Москве, по данным «ОВД-инфо», были задержаны более 1400 человек, количество задержанных по всей России достигло 3695 — это рекордная цифра за последние годы.

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