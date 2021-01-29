Росстат: число граждан, живущих за чертой бедности выросло до 19,6 млн человек

По итогам девяти месяцев 2020 года число жителей России, живущих за чертой бедности, возросло до 19,6 млн — это 13,3% населения страны. Об этом говорится в статистике Росстата.

Такой показатель на 400 тыс. выше, чем за аналогичный период 2019 года, когда доход ниже прожиточного минимума имели 19,2 млн россиян. В первом квартале 2020 года живущих за чертой бедности насчитывалось 18,6 млн, во втором квартале — 19,9 млн, а за первое полугодие — 19,9 млн. Такие значения были выше только в первом квартале 2019-го, когда средствами, не дотягивающими до прожиточного минимума, располагали 20,9 млн россиян, то есть 14,3% населения страны.

Доходы граждан по итогам 2020 года сократились на 3,5%. Минэкономразвития прогнозировал снижение реальных доходов россиян на 3%, и рост на такой же процент в 2021 году.

При этом в 2020 году сокращение населения России на фоне пандемии коронавируса составило 510,5 тыс. человек — это рекорд за последние пятнадцать лет. Согласно аналитикам Росстата, на 1 января 2021 года в стране проживали 146,2 млн человек, притом что на тот же день годом ранее — 146,7 млн. Это минимальный показатель с начала 2014 года, когда в России была зафиксирована численность в 143,7 млн человек.