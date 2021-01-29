Василий Лановой умер после госпитализации с COVID-19

Народный артист СССР Василий Лановой умер в больнице после госпитализации с коронавирусом. Об этом сообщил со ссылкой на супругу актера Ирину Купченко.

Лановому было 87 лет. Днем 28 января стало известно, что артиста перевели в реанимационное отделение. По информации Baza, актер пережил клиническую смерть.

Состояние Ланового резко ухудшилось в ночь с 27 на 28 января. О том, что он и Ирина Купченко заразились COVID-19 стало известно в начале января. Близкие тогда утверждали, что артист чувствует себя нормально, а госпитализация связана с его возрастом.

7 января директор концертной программы Ланового Антонина Журавлева утверждала, что он идет на поправку и расстраивается, что врачи не выпускают его гулять. Поражение легких актера оценивалось лишь в 5%.

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