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«Осветлившая себя»: журналиста «Коммерсанта» осудили за оскорбление девушки-альбиноса

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:06

Журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников написал статью об экономическом форуме в Давосе и назвал в ней южноафриканскую модель-альбиноса Тандо Хопу «осветлившей себя» и не имеющей «никакого отношения» к движению Black Lives Matter. За это его раскритиковали читатели, в том числе редакторы телеграм-канала «Антиглянец».

Слова Колесникова и его убежденность в том, что люди с альбинизмом намеренно осветляют свою кожу, а активистами BLM могут быть только темнокожие, авторы медиа охарактеризовали как «пассаж, претендующий на самый кислотный бред года».

Не менее яростной критике Колесников подвергся и в соцсетях. Пользователи фейсбука обвинили журналиста в «пассивной агрессии» по отношению к девушке, нетолерантности к «инаковости», расизме и элементарной нехватке эрудиции.

«Звезда „Коммерсанта“ даже не в курсе, что а) существуют альбиносы b) в Африке их больше всего с) на них там действительно охотятся. Как эти нехитрые и многим известные факты прошли мимо звезды, я не знаю. Видимо, все же сексизм и расизм плохо влияют на интеллект», — прокомментировала Карина Питницкая.

Колесников никак не отреагировал на упреки в свой адрес, но вскоре после отзывов возмущенных читателей в его статью внесли изменения. В материал добавили информацию о том, что альбинизм — врожденное наследственное заболевание.

Однако мнение Колесникова о том, что проблемы темнокожих людей и само движение BLM не относятся к Тандо Хопе, не удалили. Сохранилось и предположение, что девушка «должна быть на другой стороне баррикад» в борьбе с расизмом.

Также редактура не коснулась завершающих абзацев статьи, где Колесников вновь называет Тандо Хопу «осветленной моделью» и утверждает, что она «выглядела бы сейчас еще и просветленной», если бы слышала речь Владимира Путина на форуме.

32-летняя Тандо Хопа известна не только как успешная модель, появлявшаяся в календаре Pirelli на обложке журнала Vogue и популяризирующая нестандартную красоту, но и как борец за права женщин. В качестве юриста она занималась в ЮАР расследованием сексуальных преступлений.

В Давосе девушка выступала с речью о необходимости инклюзивной репрезентации людей в медиа. Хопа рассказала, в частности, о суевериях, унижениях и даже преследованиях, с которыми сталкиваются альбиносы в Африке. Прочитать истории других людей с альбинизмом можно в материале «Афиши Daily».

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