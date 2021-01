Послушайте новый альбом калифорнийцев Weezer «OK Human»

В пластинку вошли еще 11 песен, которые Куомо, в отличие от «All My Favorite Songs», написал полностью сам.

Следующий релиз группы — хард-роковый альбом «Van Weezer» — намечен на 7 мая. На сегодняшний день Weezer поделились тремя синглами с этой пластинки: «The End of the Game», «Hero» и «Beginning of the End».

Последний полноформатный релиз коллектива — «The Black Album» — вышел в марте 2019 года. Кроме того, в прошлом году Weezer выпустили пиксельную видеоигру The End of the Game, приуроченную к их одноименным синглом. Игра получилась настолько сложная, что ее практически невозможно пройти.