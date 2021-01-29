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Из‑за таяния ледников 117 видов растений оказались под угрозой вымирания

Константин Зорниченко
Сегодня в 14:38

117 видов растений оказались под угрозой вымирания из‑за таяния ледников. Об этом говорится в результатах исследования группы итальянских и американских ученых, опубликованного в журнале Frontiers in Ecology and Evolution.

По словам Джанальберто Лосапио из Стэнфордского университета в США, не все виды растений справятся с глобальным потеплением. Каким‑то живым организмам изменение климата приносит пользу, но до 22% видов могут исчезнуть.

По мере того, как ледники отступают, образовываются новые территории, которые начинают зарастать. Этот процесс изменяет разнообразие экосистем, что впоследствии создает некоторым растениям препятствие для размножения. С учетом того, что растения составляют основу местных пищевых цепочек, это приведет и к изменениям в животном разнообразии. Кроме того, некоторые из растений, оказавшихся под угрозой вымирания, используются в лекарствах.

Ранее аргентинские ученые сообщили, что видовое разнообразие диких пчел и шмелей сократилось в мире по сравнению с 1990-ми годами. По предположениям специалистов, это связано как с глобальным потеплением, так и с новыми болезнями и паразитами, например клещами из рода варроа. Среди возможных факторов также выделяют вирус деформации крыла и загадочный синдром разрушения колоний, из‑за которого рабочие особи бросают маток и массово покидают улья.

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