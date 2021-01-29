Тимоте Шаламе и Лука Гуаданьино воссоединятся для съемок романтического фильма ужасов

Режиссер мелодрамы «Назови меня своим именем» Лука Гуаданьино и сыгравший в ней главную роль Тимоте Шаламе, возможно, снова поработают вместе. Сейчас они ведут переговоры о съемках романтического хоррора «Bones & All» («Целиком и полностью»), сообщает Deadline.

Обсуждение потенциального участия в картине также ведется с актрисой Тейлор Рассел, снявшейся в фильме «Волны». Сюжета проекта пока не раскрывается. Известно, что это будет история любви в формате фильма ужасов, а в центре событий окажутся герои Шаламе и Расселл.

Сценарий ленты написал Дейв Кайганич, создавший текст к новой версии хоррора «Суспирия», вышедшей в 2018 году.

В прошлом году стало известно, что Лука Гуаданьино экранизирует роман британского писателя Ивлина Во «Возвращение в Брайдсхед». Главные роли в проекте сыграют Рэйф Файнс, Кейт Бланшетт, Руни Мара, Джо Элвин и Эндрю Гарфилд — они исполнят роли четы Марчмейнов, их детей Джулии и Себастьяна, и молодого художника Чарльза Райдера соответственно.