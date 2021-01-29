Madlib представил новый альбом «Sound Ancestors». Над аранжировками к нему работал Four Tet

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Альбом вышел на лейбле Invazion продюсера Madvillainy. Роль Хебдена в совместном проекте заключалась в редактировании, аранжировке и мастеринге треков, написанных Madlib.

Всего на пластинку попали 16 композиций, включая выпущенные ранее «Road of the Lonely Ones», «Hopprock» и «Dirtknock».

Madlib и Four Tet анонсировали совместный альбом в середине декабря. Работа над релизом продолжалась несколько лет и завершилась несколько месяцев назад. К созданию пластинки также приложил руку партнер Madlib по лейблу, продюсер Итен Алапатт, известный как Egon.