Madlib представил новый альбом «Sound Ancestors». Над аранжировками к нему работал Four Tet

Американский битмейкер Madlib выпустил новый инструментальный альбом «Sound Ancestors». Пластинка записана совместно с британским электронным музыкантом Кираном Хебденом, известным под псевдонимом Four Tet.
Послушать релиз можно в Apple Music, Spotify, «Яндекс.Музыке» и на ютьюбе.
Альбом вышел на лейбле Invazion продюсера Madvillainy. Роль Хебдена в совместном проекте заключалась в редактировании, аранжировке и мастеринге треков, написанных Madlib.
Всего на пластинку попали 16 композиций, включая выпущенные ранее «Road of the Lonely Ones», «Hopprock» и «Dirtknock».
Madlib и Four Tet анонсировали совместный альбом в середине декабря. Работа над релизом продолжалась несколько лет и завершилась несколько месяцев назад. К созданию пластинки также приложил руку партнер Madlib по лейблу, продюсер Итен Алапатт, известный как Egon.