Грузия начнет с 1 февраля принимать всех иностранцев, прошедших вакцинацию от COVID-19

В Грузию с 1 февраля начнут пускать иностранных граждан, прошедших полный курс вакцинирования от коронавируса любой вакциной, а не только одобренной ВОЗ. Об этом пишет агентство «Новости Грузия» со ссылкой на министра экономики и устойчивого развития Натию Турнава.

«Граждане всех стран смогут безоговорочно въехать в Грузию, предоставив на границе доказательства наличия [инъекций] ковид-вакцины любого типа, то есть сделанных двух полных доз. Количество вакцинированных людей в мире растет, и это наша первая целевая группа», — пояснила министр.

Въезд для тех, кто уже получил прививку от коронавируса, будет свободным — предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста на въезде, а также сидеть две недели на карантине не придется.

Для граждан и резидентов стран ЕС, Израиля, Швейцарии, США, Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна, которые не делали прививку, потребуется отрицательный тест на COVID-19, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки. На третий день после прибытия иностранцы будут обязаны снова пройти тестирование.

Грузия намерена возобновить регулярное авиасообщения с другими странами 1 февраля. Пока неизвестно, распространяются ли вышеперечисленные разрешения на сухопутные границы или только на авиасообщение. Кроме того, не ясно, можно ли приезжать тем, кто уже переболел коронавирусом и имеет антитела.