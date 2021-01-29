Послушайте новый альбом Motorama «Before The Road»

Это уже шестая по счету пластинка коллектива, предыдущая — «Many Nights» — вышла в 2018 году. Новый релиз выпустил собственный лейбл музыкантов I’m Home Records.

На прошлой неделе Motorama поделилась клипом на песню «Pole Star», которая стала частью нового альбома. Видео снято в ретростилистике и в соответствующем ей формате 4×3. Сам трек группа записала в Ростове-на-Дону в сентябре 2020 года.

Motorama появилась в 2005 году и относительно быстро сумела добиться не только известности в России, но и за рубежом, в частности, в Латинской Америке. Причины популярности артистов исследовали авторы сборника «Новая критика» — о нем «Афиша Daily» рассказывала в прошлом году.