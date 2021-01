Мартин Гор из Depeche Mode выпустил сольный мини-альбом «The Third Chimpanzee»

Мартин Гор из группы Depeche Mode опубликовал сольный EP «The Third Chimpanzee». Релиз можно послушать на всех на всех популярных стриминговых платформах.

7 ноября Depeche Mode внесли в Зал славы рок-н-ролла. Вместе с ними почетного статуса удостоились T.Rex, Nine Inch Nails, The Notorious B.I.G., The Doobie Brothers, Уитни Хьюстон, Ирвирнг Азофф и Джон Ландау.