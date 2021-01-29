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Минобрнауки объявило о возвращении вузов к очному обучению с 8 февраля

Валерия Корниенко
Сегодня в 9:57

Глава Минобрнауки Валерий Фальков подписал приказ, который позволяет подведомственным вузам вернуться к очным занятиям с 8 февраля. Об этом сообщается на сайте министерства.

В документе сказано, что вузы могут возобновить «обучение в традиционном формате» по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации учебные заведения должны быть готовы вновь ввести ограничительные меры.

Ранее несколько вузов Москвы, в том числе МГУ, МГТУ имени Баумана и МГИМО, сообщили, что готовы вернуться к очной учебе с 8 февраля, отмечает «Интерфакс». Высшая школа экономики анонсировала обучение в гибридном формате с 29 марта.

Студенты российских вузов учились на удаленке прошлой весной, во время первой волны коронавируса, а затем и во время второй — с ноября прошлого года.

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