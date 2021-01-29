В России за сутки выявили 19 238 случаев коронавируса во всех регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 100 заразившихся больше, чем было вчера.
Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Воронежской, Ростовской, Свердловской областях, Красноярском, Хабаровском, Пермском краях и Вологодской области.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 3 813 048. За последние сутки вылечились 26 204 человека, за все время — 3 255 462. За сутки умерли 534 пациента, за все время — 72 185.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 101,4 млн человек, почти 2,2 млн из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (25,7 млн). На втором и третьем — Индия (10,7 млн) и Бразилия (9 млн).