Тиму Белорусских задержали с 2 кг гашиша в Минске. Теперь рэпер под домашним арестом

Рэпер Тима Белорусских (настоящее имя — Тимофей Морозов) задержан в Минске с двумя килограммами гашиша. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Сообщается, что полицейские узнали о наличии у музыканта запрещенного вещества от «неких источников». 10 января Белорусских якобы задержали, а еще через два дня поместили под домашний арест. Гашиш он хранил прямо у себя дома, отмечает телеграм-канал.

«Сбыт не планировал, так — чисто для себя и друзей подогреть. Но кто‑то сдал назад, парня стали проверять, версия подтвердилась», — пишет Mash.

Представительница Тимы Белорусских подтвердила Daily Storm информацию о том, что у артиста нашли два килограмма гашиша.

Согласно части 1 статьи 328 УК Беларуси за хранение наркотических веществ без цели сбыта предусматривается наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Новость дополняется…

