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Джаред Лето и Даррен Аронофски вновь поработают вместе спустя 20 лет после «Реквиема по мечте»

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:51

Американский рок-музыкант и актер Джаред Лето вновь поработает с режиссером Дарреном Аронофски, под руководством которого он 20 лет назад сыграл одну из своих самых значимых ролей в драме «Реквием по мечте». Об этом сообщил Deadline.

Кинематографисты встретятся на съемочной площадке впервые за долгие годы. Они будут работать над хоррором «По течению» («Adrift»), поставленным по мотивам рассказа японского писателя Кодзи Сузуки — автора «Звонка» и «Темных вод».

Сценарий экранизации напишет сам Аронофски вместе с Люком Доусоном. По информации источников, Лето и работающаяся с ним продюсер Эмма Ладбрук («Артефакт», «Морбиус», «Трон 3») пытались получить права на произведение Сузуки в течение десяти лет.

Действие фильма развернется в открытом море, где рыбацкая лодка обнаружит заброшенную яхту, подающую странные сигналы бедствия. Матрос (вероятно, его и сыграет Лето) возьмется отбуксировать судно — но вскоре выяснит, что его называют «кораблем-призраком» неспроста.

Предположительно, работа над хоррором начнется после того, как Аронофски снимет картину «Кит», где главную роль исполнит Брендан Фрейзер. Начало ее съемок намечено на март.

В это время Лето, вероятно, вернется к роли Джокера в режиссерской версии «Лиги справедливости» Зака Снайдера, снимется в ленте Ридли Скотта «Гуччи» с Леди Гагой, Джереми Айронсом, Аль Пачино и Адамом Драйвером и, возможно, найдет свой потерянный «Оскар».

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