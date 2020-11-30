Элджей выпустил EP ремиксов «Destructive Version»

Рэпер Элджей выпустил EP «Destructive Version», полностью состоящий из ремиксов на его песни. Релиз можно послушать в Apple Music, «Яндекс.Музыке», Spotify и на ютьюбе.
Мини-альбом состоит из 7 треков. На новыми версиями работали G-Pol, gosha, Gangan, Diamond Style и Suzu-Chi.
В феврале Элджей выпустил новый альбом «Sayonara Boy Opal». В релиз вошло 13 композиций, среди которых «Кровосток», «Самурай» и «Шейх».
Кроме того, у Элджея в этом году вышел трек «Cadillac», записанный совместно с Моргенштерном. Позже его удалили с ютьюба, а рэперы отписались друг от друга в инстаграме.