Появились первые фото со спектакля «Гамлет» с Юрой Борисовым

МХТ им. Чехова опубликовал промоснимки к спектаклю «Гамлет». Их сделал фотограф Валентин Блох.
Главную роль в постановке исполнит Юра Борисов. В спектакле также сыграют Аня Чиповская, Андрей Максимов, Артем Быстров, Николай Романов, Софья Шидловская и Кузьма Котрелев.
Режиссером стал Андрей Гончаров. Заместитель директора МХТ по связям с общественностью Вадим Верник ранее говорил, что зрителю представят современный взгляд на историю Гамлета. Спектакль будет репертуарным.
Репетиции начались в феврале. Премьера состоится 14 мая. Все билеты на спектакль, вплоть до 20 июня, уже распроданы. О том, что Юра Борисов сыграет Гамлета, стало известно еще в июне 2025 года.
© Валентин Блох/mxat.ru
